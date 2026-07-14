Слепые нижегородцы сразились на чемпионате по шоудауну

В регионе состоялся первый в истории нижегородского спорта областной чемпионат по шоудауну в личном зачёте. Площадкой состязания стал Центр адаптивных видов спорта «Парус» в Дзержинске. Чемпионат прошёл под эгидой Федерации спорта слепых Нижегородской области и регионального министерства спорта при активном участии Центра инклюзивных технологий «Без ограничений».
Шоудаун — настольный теннис для слепых и слабовидящих людей — был придуман в 60-х годах прошлого века двумя слепыми канадцами. Оборудование — стол с высокими бортами, вытянутая ракетка и звенящий мяч. Игроки ориентируются на звук мяча.
В Нижнем Новгороде шоудаун появился благодаря активисту Роману Кедру. Проект «Теннис для всех» Центра «Без ограничений» вошёл в число полуфиналистов всероссийского конкурса «Ты в игре».
В чемпионате приняли участие 10 игроков — трое женщин и шестеро мужчин.
Главным судьёй стал руководитель спортивного направления в Культурно-спортивном реабилитационном комплексе всероссийского общества слепых Сергей Колесов. На второй день чемпионата он провёл обучающий мастер-класс для будущих нижегородских судей — студенток факультета адаптивной физкультуры и спорта университета имени. Н. И. Лобачевского.
Сергей Колесов стоял у истоков шоудауна в России с 2011 года.
«Сергей Александрович — наш наставник, который нас очень поддерживает с самого начала появления шоудуана в регионе, — говорит автор проекта “Теннис для всех” Роман Кедр. — По его словам, игра наших ребят была великолепна и достойна российского чемпионата».Среди мужчин участвовали жители Нижнего Новгорода и Дзержинска. Дзержинцы, для которых турнир такого уровня стал первым, держались очень достойно, бились в каждой игре до конца. А статус лучших игроков региона, как и на областном чемпионате в командном зачете, опять подтвердили нижегородцы — подопечные старшего тренера по шоудауну Алексея Балыкина.
Первое место досталось его ученику, нижегородцу Алдару Мушаеву. Алексей Балыкин стал вторым, Роман Кедр занял третье место. Среди женщин первой стала нижегородка Юлия Спириденкова.
Кстати, шоудаун даёт возможность людям с инвалидностью по зрению играть наравне со здоровыми людьми. Чтобы обеспечить равные условия, зрячим игрокам завязывают глаза. В будущем в регионе планируется проводить и такие инклюзивные турниры.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что в Дзержинске прошла встреча легенд отечественного футбола с болельщиками.