Слепые нижегородцы сразились на чемпионате по шоудауну

«Сергей Александрович — наш наставник, который нас очень поддерживает с самого начала появления шоудуана в регионе, — говорит автор проекта “Теннис для всех” Роман Кедр. — По его словам, игра наших ребят была великолепна и достойна российского чемпионата».Среди мужчин участвовали жители Нижнего Новгорода и Дзержинска. Дзержинцы, для которых турнир такого уровня стал первым, держались очень достойно, бились в каждой игре до конца. А статус лучших игроков региона, как и на областном чемпионате в командном зачете, опять подтвердили нижегородцы — подопечные старшего тренера по шоудауну Алексея Балыкина.