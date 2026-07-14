В порту Левшино откроют вокзал на воде

Параллельно идёт восстановление судов. Легендарный «Восход» на 70 мест уже прошёл приёмку — многие эксперты говорят, что он выглядит лучше некоторых новоделов. Его запустят до конца летнего сезона, если позволят сроки. А два «Метеора» вместимостью 120 пассажиров готовят к выходу в 2027 году. Именно с верхнего объекта, из Левшино, они пойдут до Соликамска и Березников, а один из «Метеоров» свяжет Пермь с Чайковским.