Россиянам напомнили, что пункты проката не могут брать паспорт в залог

Он напомнил, что изъятие паспорта запрещено положением о паспорте гражданина РФ. Кроме того, по Гражданскому кодексу предметом залога может быть только имущество. Свищев также предупредил, что передавать паспорт даже на короткое время опасно. Данные могут использовать для оформления кредитов, займов или других обязательств.