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Россиянам напомнили, что пункты проката не могут брать паспорт в залог

Пункты проката велосипедов, самокатов, лодок, сапбордов и другого спортивного инвентаря не имеют права требовать у клиентов паспорт в залог.

Пункты проката велосипедов, самокатов, лодок, сапбордов и другого спортивного инвентаря не имеют права требовать у клиентов паспорт в залог. Об этом ТАСС рассказал депутат Госдумы Дмитрий Свищев.

По его словам, такое требование нарушает закон. Паспорт является документом, удостоверяющим личность, а не имуществом, которое можно оставить в качестве залога.

«Если вам предлагают оставить его, это нарушение, за которое сотрудник проката может быть привлечен к административной ответственности», — сказал Дмитрий Свищев.

Он напомнил, что изъятие паспорта запрещено положением о паспорте гражданина РФ. Кроме того, по Гражданскому кодексу предметом залога может быть только имущество. Свищев также предупредил, что передавать паспорт даже на короткое время опасно. Данные могут использовать для оформления кредитов, займов или других обязательств.

Если в пункте проката требуют оставить паспорт, депутат советует отказаться и предложить денежный залог. Если после этого услугу не предоставляют, можно пожаловаться в Роспотребнадзор.

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