Губернатор Бочаров: Волгоградская область собрала первые 1,5 млн тонн зерна

Глава волгоградского региона Андрей Бочаров проводит утро 14 июля в Октябрьском районе. Здесь в самом разгаре уборочная кампания.
Губернатор озвучил промежуточные результаты: аграрии области собрали первые 1,5 млн тонн зерна.
«Урожаи обнадеживают. На сегодняшний день убрано 500 тысяч гектаров — 1,5 млн тонн зерна продовольственного класса направили хлеборобы в закрома Родины. Всех с этим поздравляю», — обратился глава региона к присутствующим.
Уборка идет две недели, за это время, несмотря на сложные погодные условия, убрана уже треть озимых. Урожайность по зерновым культурам в начале уборочной кампании в текущем году достигает 30 центнеров с гектара — это выше, чем в июле 2025 года на 18%, когда она составляла 25,7 ц/га, уточняют в пресс-службе обладминистрации.
Губернатор подчеркнул, что техники и запасов ГСМ, с учетом ранее созданных, достаточно для проведения полевой кампании. Кроме того, для волгоградского АПК увеличены лимиты и объемов отгрузки топлива. К приему, хранению и переработке урожая подготовлены элеваторы, зернохранилища и другие производственные комплексы.
«Уверен, что по итогам этого года задача, поставленная перед регионом по обеспечению продовольственной безопасности, будет выполнена: Волгоградская область соберет 5,5 млн тонн высококачественного зерна», — сказал Андрей Бочаров.
Ранее сообщалось, что в планах аграриев собрать 5,5 млн тонн зерновых в 2026 году.