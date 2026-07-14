Губернатор Бочаров: Волгоградская область собрала первые 1,5 млн тонн зерна

Уборка идет две недели, за это время, несмотря на сложные погодные условия, убрана уже треть озимых. Урожайность по зерновым культурам в начале уборочной кампании в текущем году достигает 30 центнеров с гектара — это выше, чем в июле 2025 года на 18%, когда она составляла 25,7 ц/га, уточняют в пресс-службе обладминистрации.