Ушла из жизни одна из ветеранов телевидения Комсомольска-на-Амуре Елена Гурина

В 70−90‑е годы её и её программы знал почти весь город. Она была автором и ведущей десятка документальных фильмов и актуальных передач о Комсомольске и комсомольчанах. Почти все они носили просветительский характер, ориентируясь на высокие нравственные цели, любовь к городу, краю, Родине.