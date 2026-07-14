Ушла из жизни одна из ветеранов телевидения Комсомольска-на-Амуре Елена Гурина

Скончалась одна из мэтров журналистики города Юности — Елена Дмитриевна Гурина. 40 лет она трудилась сначала на Комсомольской студии телевидения, а затем в Государственной телерадиокомпании «Комсомольск» в должности редактора, затем — главного редактора главной редакции художественно‑публицистических программ, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня» со ссылкой на пресс-секретаря администрации Комсомольска-на-Амуре Ивана Лаврентьева.
В 70−90‑е годы её и её программы знал почти весь город. Она была автором и ведущей десятка документальных фильмов и актуальных передач о Комсомольске и комсомольчанах. Почти все они носили просветительский характер, ориентируясь на высокие нравственные цели, любовь к городу, краю, Родине.
Благодаря Елене Дмитриевне, которая несколько лет возглавляла городской клуб «Поиск», комсомольчане узнавали о затерянных именах Героев Великой Отечественной войны и первостроителей города. Она — автор наиболее популярных в Комсомольске в 90‑е и в начале 2000‑х годов телепрограмм «О главном», «Храни веру православную», «Будьте здоровы», «Вера. Надежда. Любовь», «Садоводам Приамурья» и др.
За свой плодотворный труд Елена Дмитриевна Гурина была удостоена почётного звания «Отличник телевидения и радио» (1981 г.), награждена Почётным знаком «За заслуги перед профессиональным сообществом» (2010 г.). Становилась победителем первого Всероссийского фестиваля православных фильмов «Слово плоть бысть» в номинации «Авторская позиция» (2002 г.). Была избрана председателем комиссии по журналистской этике городского отделения Союза журналистов.
Светлая память об этом замечательном человеке и журналисте навсегда останется в памяти комсомольчан. Администрация Комсомольска‑на‑Амуре, городская Дума скорбят о кончине Елены Дмитриевны и выражают глубокие соболезнования родным и близким.