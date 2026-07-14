Китайской делегации представили промышленный потенциал Красноярского края

Министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников провел рабочую встречу с представителями бизнес-сообщества Китая.
На встрече также присутствовали представители краевых органов власти, отраслевых союзов и предприятий региона. Стороны обсудили торгово-экономическое сотрудничество, логистику и возможность размещения производств на территории края.
«Китай является крупнейшим торговым партнером края. Мы открыты для взаимодействия по всем направлениям и будем рады новому сотрудничеству», — отметил министр промышленности и торговли Красноярского края Александр Черников.
Глава ведомства представил промышленный и инвестиционный потенциал региона. Отдельно он рассказал о возможностях особой экономической зоны, созданной на базе Красноярского алюминиевого завода. Потенциальным резидентам ОЭЗ доступны налоговые льготы, административные преференции и режим свободной таможенной зоны. В частности, налог на прибыль в первые 10 лет составляет 2%.
Китайским партнерам предложили рассмотреть несколько инвестиционных направлений. Среди них производство катализаторов для нефтепереработки, насосов для горнодобывающей и нефтегазовой отрасли, а также постоянных магнитов. Кроме того, предприятия края готовы поставлять алюминиевые автомобильные диски, композитные фасады, аэролодки, вездеходы и другую высокотехнологичную продукцию.
По итогам встречи стороны наметили дальнейшие шаги для развития сотрудничества между Красноярским краем и Китаем.