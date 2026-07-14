Китайской делегации представили промышленный потенциал Красноярского края

Китайским партнерам предложили рассмотреть несколько инвестиционных направлений. Среди них производство катализаторов для нефтепереработки, насосов для горнодобывающей и нефтегазовой отрасли, а также постоянных магнитов. Кроме того, предприятия края готовы поставлять алюминиевые автомобильные диски, композитные фасады, аэролодки, вездеходы и другую высокотехнологичную продукцию.