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Под Нижним Тагилом снова открыли три детских лагеря

В работе учреждений был вынужденный перерыв из-за сильного паводка.

Источник: Комсомольская правда

В пригороде Нижнего Тагила возобновили полноценную работу три детских лагеря. Пауза была связана с сильным паводком, который топит Свердловскую область, в том числе, окрестности второго по величине уральского города. Об этом сообщает «Тагил. Лайф».

Третья смена началась в лагере «Уральский огонек» — сюда заселили 190 детей и подростков. Лагерь «Звонкие голоса» открыли 13 июля, сюда прибыли 110 воспитанников, с 11 июля вновь работает лагерь «Баранчинские огоньки».

Ранее в двух лагерях под Тагилом досрочно прекратили смены из-за затопления. Из-за того, что смены завершены ранее положенного, родителям вернут часть денег.