Площадь лесных пожаров в РФ сократилась более чем в 2 раза с начала года

Площадь лесных пожаров в России составила 1,9 млн га с начала 2026 года, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2025-го — тогда от пожаров пострадало 4,1 млн га леса, сообщили в Минприроды РФ. Сохранять зеленые насаждения и защищать их от пожаров помогает национальный проект «Экологическое благополучие».