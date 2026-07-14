Площадь лесных пожаров в РФ сократилась более чем в 2 раза с начала года

Площадь лесных пожаров в России составила 1,9 млн га с начала 2026 года, что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период 2025-го — тогда от пожаров пострадало 4,1 млн га леса, сообщили в Минприроды РФ. Сохранять зеленые насаждения и защищать их от пожаров помогает национальный проект «Экологическое благополучие».
Один из факторов снижения площади пожаров — усиление лесопожарной группировки. В этом году создано 11 новых авиаотделений на Северном Урале, Дальнем Востоке, в Сибири и на северо-западе России.
«По сравнению с прошлым годом штатная численность специалистов, задействованных в тушении лесных пожаров, увеличилась на 652 человека. Сегодня в стране работают 385 летчиков-наблюдателей, 6525 специалистов парашютно-десантной пожарной службы и 21 262 лесных пожарных. Дополнительные силы позволили повысить оперативность реагирования и эффективность борьбы с возгораниями», — отметил министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.
Ключевым моментом остается тушение пожаров в первые сутки после обнаружения. По последним данным, в течение первых 24 часов ликвидируются 74% лесных пожаров. Оперативному выявлению возгораний способствует развитие системы мониторинга. Для регионов закупаются камеры и беспилотные авиационные системы, в круглосуточном режиме работает информационная система дистанционного мониторинга.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.