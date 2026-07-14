Нижегородское УФАС выдало предупреждение сети ESCO из-за роста цен на бензин

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по итогам мониторинга цен на бензин АИ-92 и АИ-95 выдало предупреждение сети АЗС ESCO, сообщил регулятор. По данным УФАС, стоимость топлива в этой сети выросла, что может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Действия сети АЗС приводят или могут привести к ущемлению интересов потребителей, отметили в УФАС.