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Нижегородское УФАС выдало предупреждение сети ESCO из-за роста цен на бензин

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по итогам мониторинга цен на бензин АИ-92 и АИ-95 выдало предупреждение сети АЗС ESCO, сообщил регулятор. По данным УФАС, стоимость топлива в этой сети выросла, что может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Действия сети АЗС приводят или могут привести к ущемлению интересов потребителей, отметили в УФАС.

Источник: Коммерсантъ

Нижегородское управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по итогам мониторинга цен на бензин АИ-92 и АИ-95 выдало предупреждение сети АЗС ESCO, сообщил регулятор. По данным УФАС, стоимость топлива в этой сети выросла, что может свидетельствовать об установлении экономически необоснованных цен. Действия сети АЗС приводят или могут привести к ущемлению интересов потребителей, отметили в УФАС.

Регулятор потребовал от ESCO прекратить действия, содержащие признаки нарушения закона о защите конкуренции. В УФАС добавили, что предприниматель также работает по франшизе АЗС «Газпромнефть».

В УФАС напомнили участникам рынка о необходимости соблюдать принципы ответственного ценообразования при продаже бензина и дизеля.

Как писал «Ъ-Приволжье», из-за острого дефицита топлива в Нижегородской области бензин и дизель на АЗС отпускаются по четным и нечетным дням в зависимости от первой цифры госномеров автомобилей. Однако ограничения касаются только сетей АЗС «ЛУКОЙЛ», «Газпромнефть» и «Татнефть».

Сетью АЗС ESCO в Нижегородской области управляет ООО «Энергетическая Сибирская Компания», которое начало работать в регионе с 2003 года.

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