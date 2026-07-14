В Прикамье после потопа в Лысьвенском округе восстанавливают дороги

Дорожное полотно восстанавливают в селе Кын после потопа, рассказали сайту perm.aif.ru в администрации Лысьвенского округа.
Основная фаза ликвидации последствий потопа завершена. Для работ по выравниванию дорожного полотна задействованы 2 КамАЗа, 2 погрузчика и 1 экскаватор. Всего в пиковые дни на устранении последствий работала 31 единица техники.
В Кыну продолжают дежурить спасатели на лодке и два наряда полиции. Также в селе работает специальная комиссия, которая оценивает ущерб, причинённый жилью и инфраструктуре.
Также в администрации сайту perm.aif.ru уточнили, что как только уровень воды снизится, планируют начать строительство переправы на левый берег.
Ранее сайт perm.aif.ru писал, что из зоны подтопления было эвакуировано 35 человек, в том числе лежачий больной и малолетние дети.