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В Прикамье после потопа в Лысьвенском округе восстанавливают дороги

В пиковые дни на устранении последствий работала 31 единица техники.

Дорожное полотно восстанавливают в селе Кын после потопа, рассказали сайту perm.aif.ru в администрации Лысьвенского округа.

Основная фаза ликвидации последствий потопа завершена. Для работ по выравниванию дорожного полотна задействованы 2 КамАЗа, 2 погрузчика и 1 экскаватор. Всего в пиковые дни на устранении последствий работала 31 единица техники.

В Кыну продолжают дежурить спасатели на лодке и два наряда полиции. Также в селе работает специальная комиссия, которая оценивает ущерб, причинённый жилью и инфраструктуре.

Также в администрации сайту perm.aif.ru уточнили, что как только уровень воды снизится, планируют начать строительство переправы на левый берег.

Ранее сайт perm.aif.ru писал, что из зоны подтопления было эвакуировано 35 человек, в том числе лежачий больной и малолетние дети.