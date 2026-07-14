Минсельхоз: Ситуация на Азовском море не повлияет на экспорт зерна

Минтранс в свою очередь сообщил, что принимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики на фоне участившихся атак ВСУ на гражданский флот в Азовском море. В ведомстве уточнили, что судовладельцы отрабатывают меры по защите флота, а капитаны морских портов совершенствуют схему движения судов и сокращают время их обработки. Кроме того, в Минтрансе заявили, что при необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы могут быть переориентированы на другие виды транспорта.