Минсельхоз: Ситуация на Азовском море не повлияет на экспорт зерна

Ситуация в акватории Азовского моря не окажет влияния ни на обеспеченность внутреннего рынка продовольствием, ни на экспортные поставки российской сельхозпродукции, заявили в Минсельхозе.
В министерстве подчеркнули, что Россия располагает значительными мощностями по перевалке сельскохозяйственных грузов в различных регионах страны. При необходимости логистические цепочки будут оперативно переориентированы на альтернативные направления.
«В настоящее время совместно с профильными ведомствами и бизнесом прорабатываются альтернативные маршруты грузопотоков», — отметили в Минсельхозе.
Минтранс в свою очередь сообщил, что принимает необходимые меры для обеспечения грузовой логистики на фоне участившихся атак ВСУ на гражданский флот в Азовском море. В ведомстве уточнили, что судовладельцы отрабатывают меры по защите флота, а капитаны морских портов совершенствуют схему движения судов и сокращают время их обработки. Кроме того, в Минтрансе заявили, что при необходимости и с учетом оперативной обстановки массовые грузы могут быть переориентированы на другие виды транспорта.
Азовское море играет важную роль в экспорте российской агропродукции. По оценкам экспертов, через расположенные за Керченским проливом мелководные порты проходит порядка четверти совокупного объема экспорта российского зерна и подсолнечного масла. Власти заверяют, что имеющаяся портовая инфраструктура в других регионах позволит обеспечить бесперебойные поставки как на внутренний, так и на внешние рынки.