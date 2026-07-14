Власти зарегистрировали новое АНО для защиты населения

Правительство Нижегородской области в июле 2026 года зарегистрировало автономную некоммерческую организацию «Технологии победы Нижегородской области». Об этом свидетельствуют данные ЕГРЮЛ.
Согласно регистрационным данным, организация создана для содействия в минимизации угроз жизни, здоровью и имуществу населения от атак технических средств. Руководителем АНО назначен Игорь Ксенофонтов, который также возглавляет Нижегородский областной центр подготовки спасателей.
Для финансового обеспечения деятельности новой организации региональное правительство утвердило порядок предоставления ей субсидии из областного бюджета. Средства планируется выделять в рамках непрограммной деятельности управления делами правительства Нижегородской области.
Ранее в Минздраве сообщили о состоянии пострадавших при атаках БПЛА нижегородцев.