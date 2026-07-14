В Таганроге отменили угрозу применения БПЛА

В Таганроге отменили угрозу применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.
Угрозу объявили в 9:12 утра, 14 июля.
Ранее «Ъ-Ростов» писал, что прошедшей ночью около 20 дронов были перехвачены и уничтожены в Таганроге, а также Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском районах.
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