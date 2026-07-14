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В Таганроге отменили угрозу применения БПЛА

В Таганроге отменили угрозу применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

В Таганроге отменили угрозу применения беспилотных летательных аппаратов. Об этом сообщила глава городской администрации Светлана Камбулова.

Угрозу объявили в 9:12 утра, 14 июля.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что прошедшей ночью около 20 дронов были перехвачены и уничтожены в Таганроге, а также Матвеево-Курганском, Шолоховском, Усть-Донецком, Кашарском и Чертковском районах.

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Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
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