В Орловской области нашли трех подрядчиков для содержания дорог за 873 млн

Четыре контракта на 594,2 млн руб. получило воронежское АО «Дороги Черноземья» (информация об учредителе скрыта). Компания одержала победу в торгах на ремонт 11-километрового участка магистрали М-2 «Крым» (Москва — Тула — Орел — Курск — Белгород — граница с Украиной) по цене 185,5 млн руб. при начальной 186,4 млн руб. В рамках второго лота на той же трассе подрядчику предстоит восстановить покрытие на отрезке протяженностью 3,3 км. Соглашение подписано за 54,2 млн руб. при начальной цене 54,5 млн руб. Помимо этого, общество признано победителем конкурса на ремонт 10-километрового участка трассы Р-119 Орел — Ливны — Елец — Липецк — Тамбов с ценой контракта 146,7 млн руб. (стартовая — 147,4 млн руб.). Еще один тендер «Дороги Черноземья» выиграли с предложением 207,9 млн руб. (при максимальной цене 208,9 млн руб.). Он предусматривает выполнение работ на другом отрезке той же дороги длиной 14,1 км.