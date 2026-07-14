Красноярцам объяснили, можно ли вернуть сковороду, к которой пригорает еда

Перед обращением в магазин специалисты советуют сфотографировать или снять на видео дефект, а также сохранить чек и гарантийный талон. За консультацией по конкретному случаю можно обратиться в Роспотребнадзор по телефону горячей линии: 8 (391) 226−89−50.