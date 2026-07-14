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Красноярцам объяснили, можно ли вернуть сковороду, к которой пригорает еда

В красноярском Роспотребнадзоре разъяснили, может ли покупатель вернуть сковороду с антипригарным покрытием, если при первом использовании к ней пригорала еда.

В красноярском Роспотребнадзоре разъяснили, может ли покупатель вернуть сковороду с антипригарным покрытием, если при первом использовании к ней пригорала еда. С таким вопросом в ведомство обратился местный житель.

Специалисты пояснили: если вещь не выполняет свои основные функции, это считается недостатком товара. По закону о защите прав потребителей покупатель вправе потребовать замены на аналогичную сковороду той же или другой марки, соразмерного уменьшения цены либо возврата товара и денег.

Перед обращением в магазин специалисты советуют сфотографировать или снять на видео дефект, а также сохранить чек и гарантийный талон. За консультацией по конкретному случаю можно обратиться в Роспотребнадзор по телефону горячей линии: 8 (391) 226−89−50.

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