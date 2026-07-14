Альтернативные маршруты отгрузки зерна прорабатывают в Ростовской области

Донские власти прорабатывают альтернативные маршруты для отгрузки зерна нового урожая. Решение связано с временными трудностями в работе логистических маршрутов из-за судоходства в Азовском море. Об этом в своих соцсетях сообщила заместитель губернатора — министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Анна Косьяненко.