Столичные колледжи на 40% увеличили бюджетные места в сфере гостеприимства

Отмечается, что образовательные программы колледжей формируются вместе с работодателями, при этом две трети учебного времени отведено для практики. Студенты отрабатывают навыки более чем в 130 современных лабораториях и мастерских, оборудованных по стандартам ведущих ресторанов, гостиниц, салонов красоты и производственных предприятий. Учащиеся получают не только основную квалификацию, но и дополнительные профессии: например, будущие повара-кондитеры параллельно осваивают навыки пекаря и бариста. В результате выпускники могут претендовать на позиции в лучших ресторанах, отелях и салонах красоты Москвы.