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Столичные колледжи на 40% увеличили бюджетные места в сфере гостеприимства

Количество бюджетных мест на обучение по специальностям в сфере гостеприимства в московских колледжах увеличилось на 40%. Об этом сообщила пресс-служба столичного департамента образования и науки.

Источник: Unseen Studio

«В 2026 году московские колледжи увеличили прием на специальности в сфере гостеприимства. Для абитуриентов доступно более 5 тыс. бюджетных мест — почти на 40% больше, чем годом ранее. Среди самых востребованных направлений — поварское и кондитерское дело», — говорится в сообщении.

Отмечается, что образовательные программы колледжей формируются вместе с работодателями, при этом две трети учебного времени отведено для практики. Студенты отрабатывают навыки более чем в 130 современных лабораториях и мастерских, оборудованных по стандартам ведущих ресторанов, гостиниц, салонов красоты и производственных предприятий. Учащиеся получают не только основную квалификацию, но и дополнительные профессии: например, будущие повара-кондитеры параллельно осваивают навыки пекаря и бариста. В результате выпускники могут претендовать на позиции в лучших ресторанах, отелях и салонах красоты Москвы.

Приемная кампания в столичных колледжах продолжается. Подать заявление можно на портале mos.ru. Выпускники 9 классов московских школ 2025 и 2026 годов могут сделать это до 26 июля, а на специальности со вступительными испытаниями — до 20 июля. Для других категорий абитуриентов прием документов продлится до 15 августа, а на направления со вступительными испытаниями — до 10 августа.