Собянин предложил москвичам выбрать название для поездов МЦД

«Иволги» и «Ласточки» — эти имена хорошо знакомы миллионам пассажиров, которые пользуются современными комфортными поездами МЦК и МЦД. Мы решили продолжить эту традицию и подарить собственное имя поездам серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые также составляют немалую часть парка. Сегодня в проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование. Москвичи могут выбрать имя для этих составов. Среди вариантов — обитатели московских лесов и парков: «Грач», «Скворец», «Королек» и «Лазоревка». При желании можно предложить и свой вариант наименования. Приглашаю принять участие в голосовании!" — написал мэр.
По словам мэра, электропоезда ЭП2Д производства Демиховского завода курсируют на всех маршрутах МЦД. Они оснащены климат-контролем, удобными креслами, местами для маломобильных граждан и креплениями для велосипедов. Модифицированная версия — ЭП2ДМ — создается полностью из отечественных комплектующих. Поезд отличается обновленным дизайном головного вагона, улучшенной эргономикой сидений, сидениями с USB-розетками и современными медиаэкранами в салоне.
«Специально для Ярославского направления МЖД интерьер ЭП2ДМ дополнительно усовершенствовали: установили бесконтактное оборудование в санузлах и добавили зарядные устройства для электросамокатов в зонах велопарковки», — добавил Собянин.
Он отметил, что на четырех действующих диаметрах МЦД поезда обновлены на 100% — с 2014 года для них было закуплено 398 современных составов.
«Теперь мы активно обновляем поезда на Ярославском направлении — наиболее загруженном в ЦТУ, более 300 тыс. поездок ежедневно по рабочим дням. Сегодня доля новых вагонов на этом направлении превышает 30%. На маршруты взамен устаревших серий поступили 30 новейших поездов: 25 составов “Иволга 4.0” и пять модифицированных электропоездов ЭП2ДМ. Еще более 60 поездов предстоит закупить и поставить до 2030 года», — заключил мэр.