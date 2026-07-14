Собянин предложил москвичам выбрать название для поездов МЦД

«Иволги» и «Ласточки» — эти имена хорошо знакомы миллионам пассажиров, которые пользуются современными комфортными поездами МЦК и МЦД. Мы решили продолжить эту традицию и подарить собственное имя поездам серий ЭП2Д и ЭП2ДМ, которые также составляют немалую часть парка. Сегодня в проекте «Активный гражданин» стартовало новое голосование. Москвичи могут выбрать имя для этих составов. Среди вариантов — обитатели московских лесов и парков: «Грач», «Скворец», «Королек» и «Лазоревка». При желании можно предложить и свой вариант наименования. Приглашаю принять участие в голосовании!" — написал мэр.