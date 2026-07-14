Ученые выяснили, как авокадо влияет на здоровье сердца

Результаты показали, что у участников, употреблявших авокадо, количество частиц липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) сократилось в среднем на 49 нмоль/л. Как уточняется в работе, число таких частиц является самостоятельным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, в отличие от стандартного показателя «плохого» холестерина. По оценкам авторов, данное изменение соответствует снижению риска болезней сердца примерно на 4 процента. При этом масса тела и окружность талии испытуемых остались без изменений.