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Ученые выяснили, как авокадо влияет на здоровье сердца

Исследователи из Университета штата Пенсильвания выяснили, что ежедневное употребление авокадо может снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением.

Источник: CC0/u_g2gflb2qgh

Исследователи из Университета штата Пенсильвания установили, что ежедневное употребление одного авокадо способствует снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний у людей с ожирением. Как сообщается в публикации журнала Journal of Clinical Lipidology (JCL), выводы основаны на анализе данных 786 взрослых с ожирением, участвовавших в шестимесячном исследовании.

В рамках эксперимента одна группа добровольцев сохраняла привычный рацион, в то время как другая ежедневно добавляла в него одно авокадо без изменения прочих пищевых привычек.

Оценка состава крови проводилась в начале и по завершении исследования.

Результаты показали, что у участников, употреблявших авокадо, количество частиц липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) сократилось в среднем на 49 нмоль/л. Как уточняется в работе, число таких частиц является самостоятельным фактором риска сердечно-сосудистых заболеваний, в отличие от стандартного показателя «плохого» холестерина. По оценкам авторов, данное изменение соответствует снижению риска болезней сердца примерно на 4 процента. При этом масса тела и окружность талии испытуемых остались без изменений.

Исследователи подчеркивают, что выявленный эффект носит умеренный характер и не является заменой полноценного здорового питания. Тем не менее, по их мнению, включение одного авокадо в ежедневный рацион может служить простым первым шагом к улучшению состояния сердечно-сосудистой системы у людей с ожирением.