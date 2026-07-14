Белорусов предупредили о необычном звуке на трассе М1 и дали его послушать. Подробности сообщает Брестский облисполком.
Гигантская скульптура зубра на трассе М1 Минск — Брест научилась не только подмигивать и пускать пар (подробнее мы писали здесь), но и рычать. Звук работает вместе со спецэффектом «живого дыхания».
Любой белорус вне зависимости от времени суток может сам включить рычание, находясь рядом со скульптурой зубра. Это можно сделать с помощью специальной кнопки на сайте zubr1region.by.