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Белорусов предупредили о необычном звуке на трассе М1 и дали его послушать

Белорусам сказали про необычный звук на трассе М1.

Источник: Комсомольская правда

Белорусов предупредили о необычном звуке на трассе М1 и дали его послушать. Подробности сообщает Брестский облисполком.

Гигантская скульптура зубра на трассе М1 Минск — Брест научилась не только подмигивать и пускать пар (подробнее мы писали здесь), но и рычать. Звук работает вместе со спецэффектом «живого дыхания».

Любой белорус вне зависимости от времени суток может сам включить рычание, находясь рядом со скульптурой зубра. Это можно сделать с помощью специальной кнопки на сайте zubr1region.by.