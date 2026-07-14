ВТБ отмечает рост спроса на ипотеку на рынке загородной недвижимости — СМИ

«Спрос на ипотеку на рынке загородной недвижимости уверенно рос все первое полугодие… Пик пришелся на март, когда ВТБ перезапустил рыночную ипотеку в этом сегменте: число сделок выросло почти на 40% в сравнении с предыдущим месяцем», — сообщает издание со ссылкой на Охорзина.
Отмечается, что рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного. Это происходит в том числе благодаря снижению ставок, которое вернуло выжидавших клиентов. Охорзин подчеркнул, что сейчас покупатели активны даже вне традиционного сезона, и они все чаще выбирают программы без господдержки.
«Структура спроса на рынке загородной недвижимости активно меняется: в первом полугодии 2026 года клиенты получили в ВТБ около 2300 ипотечных кредитов на готовые частные дома — в пять раз больше, чем на строительство домов с нуля», — говорится в материале.
При этом доля готовых объектов в сделках с загородной недвижимостью достигла 83% за полгода, увеличившись на 10 процентных пунктов в годовом выражении и на 14 процентных пунктов к аналогичному периоду 2024 года.