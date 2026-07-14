ВТБ отмечает рост спроса на ипотеку на рынке загородной недвижимости — СМИ

Отмечается, что рынок ипотеки на загородную недвижимость восстанавливается в 1,5 раза быстрее многоквартирного. Это происходит в том числе благодаря снижению ставок, которое вернуло выжидавших клиентов. Охорзин подчеркнул, что сейчас покупатели активны даже вне традиционного сезона, и они все чаще выбирают программы без господдержки.