УФАС выдало предупреждение сети АЗС в Нижегородской области

Кроме того, региональное УФАС выдало предупреждения компаниям, работающим под брендом «Движение» в Кировской области, в связи с изменением стоимости бензина и дизельного топлива. Антимонопольная служба полагает, что они занимают доминирующее положение в нескольких района региона, а рост цен на заправках сети может привести к ущемлению интересов потребителей.