УФАС выдало предупреждение сети АЗС в Нижегородской области

Нижегородское УФАС выдало предупреждение индивидуальному предпринимателю, реализующему топливо на АЗС под брендом «ESCO» и «Газпромнефти». Проведенный мониторинг показал изменение цен на бензин АИ-92 и АИ-95 на этих заправках.
Как сообщили в управлении, в действиях хозяйственного субъекта содержатся признаки нарушения Закона о защите конкуренции.
Кроме того, региональное УФАС выдало предупреждения компаниям, работающим под брендом «Движение» в Кировской области, в связи с изменением стоимости бензина и дизельного топлива. Антимонопольная служба полагает, что они занимают доминирующее положение в нескольких района региона, а рост цен на заправках сети может привести к ущемлению интересов потребителей.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что ситуация с бензином в Нижегородской области может стабилизироваться в ближайшие сроки.
Подробнее о том, где найти бензин, какие новые порядки ввели на АЗС региона и в целом о ситуации с топливом в Нижегородской области, читайте в нашем специальном сюжете на сайте pravda-nn.ru.