Юрист Мальцев ответил, законна ли съёмка на «умные очки»

«На мошенника он вроде не похож, просьба показалась адекватной, и я решила помочь, — вспоминает красноярка. — В процессе съёмки он читал какое-то стихотворение, а затем попросил не выключать камеру на моём телефоне, разбежался и прыгнул в фонтан. Когда он вылез и подошел обратно, я обратила внимание на его необычные очки. И только в этот момент поняла, что передо мной блогер. Я оказалась причастна не к помощи человеку, а к созданию контента, который, по моему мнению, является низкоинтеллектуальным».