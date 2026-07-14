В Тюмени обсудили внедрение ИИ в учебные процессы

Встреча «Фабрика идей: Как ИИ меняет высшее образование: кейс создания сервиса для преподавателей» состоялась в Тюмени 8 июля. Проведение таких мероприятий отвечает задачам национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика», сообщили в департаменте инвестиционной политики и государственной поддержки предпринимательства Тюменской области.
Мероприятие объединило представителей образовательного сообщества, ИТ-отрасли и бизнеса, заинтересованных в практическом применении искусственного интеллекта в сфере образования. Спикером выступил член Тюменского регионального отделения «Деловой России» Андрей Сидоров. Главной темой встречи стало использование ИИ для автоматизации подготовки рабочих программ дисциплин в ходе предстоящей реформы высшего образования.
Напомним, с 2027 года российские вузы переходят на новую систему высшего образования, это потребует обновления огромного количества образовательной документации. Участникам представили сервис, который помогает преподавателям сократить время на разработку рабочих программ, автоматически формируя структуру курса и готовый документ на основе исходных данных. Гости смогли познакомиться с возможностями нового сервиса, обсудить перспективы внедрения ИИ в образовательные процессы, обменяться опытом и задать вопросы разработчикам.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.