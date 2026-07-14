В Тюмени обсудили внедрение ИИ в учебные процессы

Напомним, с 2027 года российские вузы переходят на новую систему высшего образования, это потребует обновления огромного количества образовательной документации. Участникам представили сервис, который помогает преподавателям сократить время на разработку рабочих программ, автоматически формируя структуру курса и готовый документ на основе исходных данных. Гости смогли познакомиться с возможностями нового сервиса, обсудить перспективы внедрения ИИ в образовательные процессы, обменяться опытом и задать вопросы разработчикам.