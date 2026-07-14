Не по своей воле. Юрист Мальцев ответил, законна ли съёмка на «умные очки»

В соцсетях набирает обороты весьма неоднозначный тренд. В лентах всё чаще появляются «мэнфлюенсеры» — блогеры-мужчины, которые раскручивают свои аккаунты с помощью пикап-роликов и уличных пранков. Такой контент снимают по всей России.
Главная проблема заключается в том, что знакомства снимаются на видео без ведома собеседниц: с помощью «умных» очков со встроенной микрокамерой. Некоторые из таких видео собирают миллионы просмотров и тысячи комментариев, где внешность и реакцию случайных прохожих обсуждают (и далеко не всегда лестно) совершенно чужие люди.
Krsk.aif.ru узнал у юриста, законна ли съемка на «умные очки».
«Относятся как к реквизиту».
Недовольных подобными съемками много. Одной из таких героинь видео стала Алёна из Красноярска. В тот день девушка сидела на лавочке в центре города. К ней подошёл молодой человек и попросил о помощи: ему нужно было срочно снять видеовизитку для режиссёра.
«На мошенника он вроде не похож, просьба показалась адекватной, и я решила помочь, — вспоминает красноярка. — В процессе съёмки он читал какое-то стихотворение, а затем попросил не выключать камеру на моём телефоне, разбежался и прыгнул в фонтан. Когда он вылез и подошел обратно, я обратила внимание на его необычные очки. И только в этот момент поняла, что передо мной блогер. Я оказалась причастна не к помощи человеку, а к созданию контента, который, по моему мнению, является низкоинтеллектуальным».
Только после прыжка в фонтан молодой человек признался, что снимает уличный ролик. Разрешения на публикацию видео со скрытой камеры он не спросил.
«Конечно, мне было очень неприятно. Я не публичный человек, и мне совершенно не хотелось светиться на большую аудиторию, да ещё и в таком контексте, — возмущается Алёна. — Я даже не стала просить удалить ролик: в моменте ты просто теряешься и не успеваешь среагировать. Плюс юридически я не была подкована в этом вопросе».
Ознакомившись с профилем блогера, девушка пришла в недоумение.
«Меня поражает аргумент их поклонников: мол, девушки ещё радоваться должны, что их снимают. Чему радоваться? Тому, что к тебе относятся не как к человеку, а как к реквизиту для съёмок? Всё это смотрят подростки, для которых блогеры — авторитет. Дети могут воспринять такое поведение как норму!» — говорит Алёна.
«Я повышаю демографию».
Автором ролика оказался местный блогер Егор. Его уличные видео из Красноярска стабильно собирают десятки тысяч просмотров.
Отвечать на вопросы журналиста krsk.aif.ru Егор отказался. Однако его позиция хорошо известна из соцсетей. Свою деятельность парень называет не иначе как «повышением демографии». Он записал видео, в котором заявил: девушки должны воспринимать такую съёмку как комплимент, поскольку «к некрасивым он не подходит».
Тем не менее, сомнительная слава уже начала сказываться на его реальной жизни. Егор работает тренером в одном из крупных спортзалов Красноярска. Недавно он пожаловался подписчикам, что столкнулся с неожиданной волной хейта. По его словам, клиентам клуба уже советуют «не общаться и не сниматься с ним».
Сам пикапер считает, что его поступки не выходят за рамки закона и морали.
«Я никогда не переходил границы, никого не оскорблял, не трогал, не унижал и не пытался хайповать на чьем-то достоинстве. Это был обычный контент с живыми эмоциями, — написал Егор на своей странице в соцсетях. — Я продолжу своё дело. Кто-то будет поддерживать, кто-то ненавидеть — это нормально».
Какое наказание грозит за съемку на «умные» очки.
Однако с юридической точки зрения подобные ролики — это правонарушение. Как объясняет юрист Руслан Мальцев, съёмка на «умные» очки без спроса нарушает статью 152.1 Гражданского кодекса РФ («Охрана изображения гражданина»).
«Даже если съёмка происходит в общественном месте, но конкретный человек является основным объектом в кадре, публиковать видео запрещено. Герой ролика может через суд потребовать удаления записи и взыскать моральный вред», — отмечает эксперт.
Кроме того, действия пикапера могут повлечь и административную ответственность. Оскорбительное приставание к прохожим или прыжок в фонтан — это статья 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Само опубликованное видео уже является доказательством.
Главный совет юриста — не стесняться и писать заявление в правоохранительные органы. А чтобы в суде блогер не смог удалить видео и заявить, что «ничего не выкладывал», факт публикации нужно заранее зафиксировать у нотариуса.
Напомним, ранее эксперт Муллер объяснила популярность ИИ-сериалов, собирающих миллионы просмотров.