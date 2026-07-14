Фестиваль «Воронеж фольклорный» отменили по техническим причинам

Губернский фестиваль «Воронеж фольклорный» в 2026-м должен был быть посвящен Году единства народов России и приурочен к Единому дню фольклора. Мероприятие организовывал ВОЦНТиК при поддержке регионального министерства культуры. Планировалась обширная концертная программа с участием современных фольклорных коллективов из Воронежской области и других регионов России, а также бесплатные кинопоказы документальных и художественных фильмов на площадке «Этнокино».