Какие книги волгоградцы чаще всего брали в библиотеке в 2026 году?

«Мастер и Маргарита» возглавляет рейтинг уже много лет.
В областной научной библиотеке им. Горького рассказали, какие книги были самыми популярными у читателей в первом полугодии 2026 г.
Роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова (16+) возглавляет рейтинг уже много лет, рассказали в библиотеке.
На втором месте оказался детективный жанр — книга «Убийства во Флит-Хаусе» Люсинды Райли (16+). Это интеллектуальный детектив, действия которого разво-рачиваются в старой Англии.
На третьем месте — «Шинель» Николая Гоголя (12+). В библиотеке считают, что читателя задевает трагедия «маленького человека», пронзительные размышления автора о человеческом достоинстве и равнодушии мира.
Роман «Два шага до любви» Татьяны Алюшиной (16+) — образец драматичной, глубокой, искренней прозы. Это путь героини к себе, и он волнует многих читателей.
В число самых читаемых не мог не войти «Евгений Онегин» Александра Пушкина (12+). Школьники читают его впервые, а взрослые не устают перечитывать.
Привлекает волгоградцев и мистика. Так, «Озеро» Маши Ловыгиной (16+) — загадочная и напряжённая книга, заняла шестое место в списке самых востребованных.
И на седьмом месте оказался снова Николай Гоголь — эпическая повесть «Тарас Бульба» (12+), адресованная всем, кто любит исторические книги.
«Высоким спросом также пользуются справочники, словари, энциклопедии по истории России, редкие книговедческие издания», — сообщили в библиотеке.