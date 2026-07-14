В Волгоградской области собрали первые 1,5 млн тонн зерна

Губернатор Андрей Бочаров утром 14 июля посетил с рабочей поездкой Октябрьский район, где встретился с аграриями и озвучил промежуточные результаты уборки-2026. В регионе собрали первые 1,5 млн тонн зерна. Как отметили в администрации области, сельхозпроизводителям хватает и техники, и топлива: для них действуют увеличенные лимиты, проблемы с заправкой баков не возникает.