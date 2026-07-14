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В Волгоградской области собрали первые 1,5 млн тонн зерна

Губернатор проверил, что аграриям хватает техники и топлива.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Андрей Бочаров утром 14 июля посетил с рабочей поездкой Октябрьский район, где встретился с аграриями и озвучил промежуточные результаты уборки-2026. В регионе собрали первые 1,5 млн тонн зерна. Как отметили в администрации области, сельхозпроизводителям хватает и техники, и топлива: для них действуют увеличенные лимиты, проблемы с заправкой баков не возникает.

"Урожаи обнадеживают. За две недели уборки, несмотря на сложные погодные условия, убрана уже треть озимых. При этом хочется отметить высокое качество урожая — продовольственный класс зерна, — рассказал по итогам поездки Андрей Бочаров.

Зерно доставляют на элеваторы и зернохранилища, которые уже готовы к приему и хранению продукции. Всего в этом году планируют собрать 5,5 млн тонн зерна.

Урожайность в этом году выше: если в 2025 с 1 гектара собирали 25,7 центнера, то в 2026 — 30 центнеров, отметили в комитете сельского хозяйства региона.