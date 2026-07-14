Суперкубок России совершил первое путешествие по Нижнему Новгороду

Главный трофей OLIMPBET Суперкубка России уже успел познакомиться с Нижним Новгородом, посетив самые узнаваемые места города. Совсем скоро кубок вернется вновь — на этот раз в сопровождении звезд российского футбола, которые встретятся с болельщиками перед матчем «Зенита» и «Спартака». Об этом сообщили в пресс-службе РФС.