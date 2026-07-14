Под Волгоградом на ферме нашли незарегистрированных свиней

Специалисты выяснили, что владелец одного из личных подсобных хозяйств оформил производственный сертификат на отправку двух свиней на убой. Однако при проверке информации оказалось, что эти животные вообще не были зарегистрированы. Никаких сведений об их содержании в хозяйстве не оказалось. Ветеринарные обработки и профилактические мероприятия с ними тоже не проводили.