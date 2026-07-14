Осторожно купаться можно на трёх пляжах: ситуация на калининградском побережье 14 июля

Балтийск: флаг чёрный, купание запрещено. Вода прогрелась до 19−20 °C, воздух — попрохладнее, до 18 . Утром выглянуло солнце, но волна пока до метра высотой, ветер с порывами до 12 м/с. Зеленоградск: флаг жёлтый, плавать можно с осторожностью, есть волна. Температура воды +19 °C, воздуха — 18 . Ветер северо-западный, 6—11 м/с. Пионерский: флаг жёлтый, на городском пляже осторожное купание пока разрешено. Волна высотой 1,5—2 м есть в районе Соснового бора, там вывешен красный флаг и заходить в воду нельзя. Ветер 3—5 м/с. Температура воздуха до 20 , воды — 18°. Светлогорск: красный флаг, в воду заходить с осторожностью и не глубже чем по колено. Волна 2,5 балла. «Ветер усиливается, — предупредил спасатель, — возможно, с обеда перейдём на чёрный. Беда в том, что вода-то тёплая, 19 градусов, людям хочется поплавать, но это опасно». Янтарный: красный флаг, купание под запретом, заметное волнение. Температура и воды, и воздуха поднялась до +17…+18 °C. Ветер северо-западный сильный.