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В микрорайоне Космодемьянского до конца года закрывают улицу Лужскую

Дорожники там займутся обустройством тротуара.

В Калининграде в микрорайоне Космодемьянского со среды, 15 июля и до конца года закрывают улицу Лужскую. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.

Отмечается. Что перекрыт будет участок от улицы Аральской до улицы Челюскинской. Дорожники там займутся обустройством тротуара.

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