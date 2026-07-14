В микрорайоне Космодемьянского до конца года закрывают улицу Лужскую

В Калининграде в микрорайоне Космодемьянского со среды, 15 июля и до конца года закрывают улицу Лужскую. Об этом предупреждает пресс-служба городской администрации.
Отмечается. Что перекрыт будет участок от улицы Аральской до улицы Челюскинской. Дорожники там займутся обустройством тротуара.
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