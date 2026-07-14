Прокуратура призвала калининградцев соблюдать ПДД: с начала года в ДТП погибли 49 человек

Статистика с начала года тревожная: зарегистрировано 447 ДТП с пострадавшими, в которых погибли 49 человек, ещё 507 получили травмы. Только за прошедшую неделю произошло 4 аварии, где пострадали 5 человек.
Особое внимание — борьбе с пьянством за рулём. За неделю задержали 32 водителя в состоянии опьянения. В одном случае возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ за повторное нетрезвое вождение, у нарушителя конфисковали автомобиль. Аварии с пострадавшими зафиксированы в Калининграде (2 ДТП, 2 пострадавших), Гурьевском (1 ДТП, 2 пострадавших) и Багратионовском районах (1 ДТП, 1 пострадавший).
Прокуратура напоминает: нетрезвый водитель — угроза для всех участников движения. За повторное нарушение предусмотрена не только административная, но и уголовная ответственность с конфискацией транспорта.