Беспрозванных: в регионе стабилизировали топливный рынок и готовятся к уборочной

тон, судя по всему, был деловой, но без паники. Топливный кризис, который держал в напряжении регион с середины июня, наконец пошёл на спад.
Главное решение: на заправках «Балтнефть» снова начали продавать 92-й бензин и дизель физическим лицам. «Лукойл» подтянул дополнительные бензовозы, и очереди начали таять. Губернатор не преминул напомнить, что без личного вмешательства президента и поддержки федерального центра справиться было бы сложнее.
Вторая тема — погода. Муниципалитеты доложили о ликвидации последствий шторма, который на прошлой неделе изрядно потрепал область. Работы идут, но без экстрима.
Третья и, возможно, самая стратегическая тема — уборочная кампания. Аграрии в полной боевой готовности: запасов дизеля — на две недели, техника готова на 95%. В этом году предстоит убрать почти 200 тысяч гектаров зерновых. И параллельно — озимый сев. В общем, лето в Калининградской области выходит напряжённым, но управляемым.