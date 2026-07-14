Беспрозванных: в регионе стабилизировали топливный рынок и готовятся к уборочной

Третья и, возможно, самая стратегическая тема — уборочная кампания. Аграрии в полной боевой готовности: запасов дизеля — на две недели, техника готова на 95%. В этом году предстоит убрать почти 200 тысяч гектаров зерновых. И параллельно — озимый сев. В общем, лето в Калининградской области выходит напряжённым, но управляемым.