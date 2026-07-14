Калининградский «Локомотив» в четвёртый раз выиграл Кубок России по пляжному волейболу

карьере стали обладательницами Кубка России по пляжному волейболу. Финальный этап турнира прошёл в Орле. Дуэт из Калининграда уверенно прошёл всю сетку, не отдав соперницам ни одной партии.
На протяжении всего сезона Егорова и Лазуренко доминируют на песчаных кортах страны. Единственная осечка случилась на домашнем этапе Кубка, где они уступили другим представительницам «Локомотива» — Арине Ряжновой и Елизавете Лудковой. На этот раз Ряжнова не играла из-за травмы, а Лудкова в паре с Ольгой Мотрич дошла лишь до четвертьфинала. Также на этой стадии выбыли калининградки Анна Савельева и Екатерина Храмцова.
Путь Егоровой и Лазуренко к трофею был безупречным. В группе они не встретили сопротивления, затем в ¼ финала разгромили казанское «Динамо-Татарстан» (21:15, 21:15), в полуфинале — краснодарское «Динамо» (21:18, 21:10). В финале калининградки уверенно обыграли московских динамовок Кристину Филимонову и Екатерину Шевцову — 21:14, 21:13.
«Мы до конца ещё, наверное, не осознаём, что выиграли Кубок, — поделилась эмоциями Мария Егорова. — Мы с отличным настроением поедем домой, проведём несколько дней отдыха с семьями. Также пришла долгожданная новость о допуске российских спортсменов к международным стартам. Надеюсь, скоро сможем участвовать в международных соревнованиях».
Главный тренер «Локомотива» Дмитрий Федотов назвал девушек большими молодцами. Он отметил, что в прошлом сезоне им не хватало уверенности в финалах главных турниров, но на этот раз они справились с нервами. Федотов также поблагодарил губернатора Алексея Беспрозванных за внимание к команде.