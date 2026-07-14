Калининградский «Локомотив» в четвёртый раз выиграл Кубок России по пляжному волейболу

На протяжении всего сезона Егорова и Лазуренко доминируют на песчаных кортах страны. Единственная осечка случилась на домашнем этапе Кубка, где они уступили другим представительницам «Локомотива» — Арине Ряжновой и Елизавете Лудковой. На этот раз Ряжнова не играла из-за травмы, а Лудкова в паре с Ольгой Мотрич дошла лишь до четвертьфинала. Также на этой стадии выбыли калининградки Анна Савельева и Екатерина Храмцова.