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Калининградец перевёл 60 тысяч мошенникам, думая, что помогает знакомому

В Калининграде 38-летний местный житель стал жертвой мошенников, которые взломали аккаунт его знакомого в.

Источник: Kaliningradnews

мессенджере. Мужчина получил сообщение от имени друга с просьбой одолжить деньги из-за финансовых трудностей.

Потерпевший перевёл на указанный счёт 60 тысяч рублей, но после этого «знакомый» перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан, а сообщения отправляли мошенники. В ОМВД по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.

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