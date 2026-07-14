Калининградец перевёл 60 тысяч мошенникам, думая, что помогает знакомому

Потерпевший перевёл на указанный счёт 60 тысяч рублей, но после этого «знакомый» перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан, а сообщения отправляли мошенники. В ОМВД по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.