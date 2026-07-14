Калининградец перевёл 60 тысяч мошенникам, думая, что помогает знакомому

мессенджере. Мужчина получил сообщение от имени друга с просьбой одолжить деньги из-за финансовых трудностей.
Потерпевший перевёл на указанный счёт 60 тысяч рублей, но после этого «знакомый» перестал выходить на связь. Позже выяснилось, что аккаунт был взломан, а сообщения отправляли мошенники. В ОМВД по Ленинградскому району возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 УК РФ.
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