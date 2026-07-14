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Предложена кандидатура нового прокурора Нижегородской области

Консультации по назначению нового руководителя региональной прокуратуры проведет Совет Федерации.

Кандидатура Алексея Цуканова предложена на должность прокурора Нижегородской области. Об этом сообщил председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в своем Telegram-канале.

В настоящее время Алексей Цуканов занимает пост прокурора Курской области, который он возглавляет с 2017 года. Он имеет классный чин государственного советника юстиции 3 класса и работает в органах прокуратуры с 1997 года. С 2012 года Цуканов руководил управлением Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.

Комитеты Совета Федерации планируют рассмотреть кандидатуру Алексея Цуканова 16 июля.

Ранее сообщалось, что Игоря Шаповалова назначили замначальника ГУ МВД по Нижегородской области.

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