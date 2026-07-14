Предложена кандидатура нового прокурора Нижегородской области

В настоящее время Алексей Цуканов занимает пост прокурора Курской области, который он возглавляет с 2017 года. Он имеет классный чин государственного советника юстиции 3 класса и работает в органах прокуратуры с 1997 года. С 2012 года Цуканов руководил управлением Генеральной прокуратуры РФ в Северо-Кавказском федеральном округе.