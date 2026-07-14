В Псковской области состоялся фестиваль «Все начинается с семьи»

Фестиваль «Все начинается с семьи» прошел 8 июля в Псковской области по национальному проекту «Семья». Об этом сообщили в правительстве региона.
Во всех муниципалитетах были организованы фестивали, интерактивные игровые и развлекательные программы, квесты, показы фильмов и спектаклей, концерты и мастер-классы. Также состоялось награждение медалями в честь 50-летия семейной жизни и «За любовь и верность». В Бежаницком районе прошел фестиваль «Ромашковое поле». В Пустошкинском крае состоялось торжество, посвященное многодетным семьям.
В Крестовской сельской библиотеке прошла беседа «День Петра и Февронии». Библиотекарь Нина Игнатьева рассказала об истории праздника, почитаемых святых Петре и Февронии, семейных ценностях и символе праздника — ромашке. Дети отгадывали загадки на семейную тему и участвовали в конкурсах. Также в библиотеке открыта выставка «Моя семья», рассказывающая о семейных традициях.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.