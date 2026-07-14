МЧС: в лесах Беларуси с начала лета заблудились 68 человек

Он отметил, что большинство заблудившихся удалось найти.
«С сезоном возрастает число потерявшихся людей в природных экосистемах. В настоящее время по республике на вчерашнее число потерялось 68 человек, из них девять — дети, обнаружено 62 (человека — Sputnik) и девять детей. По остальным проводятся следственные мероприятия», — сказал Новичук.
Он подчеркнул, что сотрудники МЧС готовы к выполнению задач, обладают и тепловизионной техникой и средствами повышенной проходимости. Спасатели готовы работать в лесах и в воздухе, в поисках задействуются и беспилотные комплексы, авиация.
По словам Новичука, уже выработан ряд мероприятий по взаимодействию с МВД, Минлесхозом, основополагающим для спасения человека является время.
«Практика показывает, что позднее оповещение компетентных органов к хорошему ничему не приводит. Если человек потерялся, нужно максимально быстро заявлять и все силы и средства будут брошены на организацию поисковых работ», — добавил представитель МЧС.
Он уточнил, что теряются люди во всех регионах, сейчас одновременно идут поиски в Могилевской, Витебской и Гомельской областях.
Новичук не рекомендует ходить в болотистую местность, так как есть больший шанс встретить диких животных. А с наступлением темноты возникает риск дезориентации, из-за чего можно утонуть.