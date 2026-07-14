ОРВИ за 35 тысяч рублей: что нужно знать о страховке туриста за границей

Отказаться от страховки при покупке тура проще простого — достаточно одной подписи. Но готовы ли вы подписать себе приговор, если скорая за границей не приедет? Портал «Живем в Нижнем» узнал у юриста Александра Бударагина и туристического эксперта Анастасии Гончаровой, что покрывает страховка, а когда придется рассчитывать только на свой кошелек.
Минимальная сумма страховки и что она покрывает.
К сожалению, с курортов иногда приходят грустные вести. В марте 2026 года стало известно о смерти нижегородского травел-блогера на Гоа. Случаются несчастья и с детьми — летом 2024 года ребенок сорвался с 40-метровой горы в Абхазии. А совсем недавно в Египте после почти десятидневной комы не стало 19-летней студентки ННГУ. Когда она еще была жива, семья пыталась отправить девушку на лечение в Россию. Но эвакуация стоила как крыло самолета: восемь миллионов рублей. Страховка покрыла только жалкую шестую часть. Родные не успели собрать остальное.
«Важно понимать, что в истории с туристкой из Египта речь шла о медицинской эвакуации тяжелого пациента в Россию для продолжения лечения. Для подобного требуется специализированный санитарный борт, и его стоимость не покрывается стандартным туристическим полисом», — объяснила Анастасия Гончарова.
В обычные туры, как правило, входит страховка с покрытием от 30 000 до 50 000 евро или долларов США (чуть больше двух миллионов рублей). Такой лимит соответствует требованиям большинства популярных туристических направлений и в обычных ситуациях оказывается достаточным. Но страховщик может предложить полисы с более высокой суммой.
«Страховка не покрывает расходы, которые не обусловлены страховым случаем. Это, например, плановое лечение, не связанное с экстренной ситуацией, или расходы, произведенные туристом по собственному усмотрению», — предупредил Александр Бударагин.
А еще страховая компания может отказать в выплате. Это происходит, если туристу понадобиться вылечить заболевание, о котором он знал до поездки, если травмы были получены в состоянии алкогольного или наркотического опьянения или если вред здоровью причинен умышленно. Участие в экстремальных видах спорта без расширенного полиса тоже может стать причиной отказа в выплате.
Если планируется экстремальное путешествие, то лучше не пренебрегать страховкой. Фото: Геннадий Дьячук.
Когда приходится платить родственникам.
Если за границей случилась беда, действовать нужно незамедлительно. Турист должен обратиться в медорганизацию, предъявить полис на русском и английском языках или назвать его номер, наименование страховой компании и контактный телефон, указанный в договоре. Обычно страховщики работают через круглосуточные сервисные службы, и звонить им лучше сразу, а не когда счет за лечение уже выставлен.
В случае смерти путешественника страховая компания обязана организовать и оплатить репатриацию его тела в Россию в пределах страховой суммы. Но есть важный нюанс: в некоторых странах стоимость экстренной медпомощи, реанимации и эвакуации может стоить очень дорого. Так, в 2025 году популярный у туристов Таиланд признали самой дорогой страной для лечения застрахованных иностранцев. Обращение по поводу обычной ОРВИ может встать в более чем 35 000 рублей.
«При планировании поездки, особенно в страны с дорогостоящей медициной, рекомендуется уточнять у туроператора возможность оформления полиса с расширенным страховым покрытием», — советует Александр Бударагин.
Так что если поездка предполагает активный отдых, занятия спортом, а у вас есть хронические заболевания, целесообразно заранее оформить полис с увеличенной страховой суммой и дополнительными рисками.
«Разница в стоимости такой страховки обычно составляет всего несколько тысяч рублей, но в экстренной ситуации она может оказаться решающей», — заключила Анастасия Гончарова.