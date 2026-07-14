ОРВИ за 35 тысяч рублей: что нужно знать о страховке туриста за границей

К сожалению, с курортов иногда приходят грустные вести. В марте 2026 года стало известно о смерти нижегородского травел-блогера на Гоа. Случаются несчастья и с детьми — летом 2024 года ребенок сорвался с 40-метровой горы в Абхазии. А совсем недавно в Египте после почти десятидневной комы не стало 19-летней студентки ННГУ. Когда она еще была жива, семья пыталась отправить девушку на лечение в Россию. Но эвакуация стоила как крыло самолета: восемь миллионов рублей. Страховка покрыла только жалкую шестую часть. Родные не успели собрать остальное.