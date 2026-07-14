Без бензина, но с фантазией: какой транспорт может ждать жителей Ростовской области

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Для водителей Ростовской области этот год выдался непростым. Бензин подорожал, на заправках выстраиваются большие очереди, а топливо есть далеко не везде. На фоне такой ситуации автомобилисты все чаще начинают искать альтернативу привычным машинам. DonDay решил подойти к вопросу с юмором и представил возможный транспорт будущего с помощью ИИ.
Даже в непростой ситуации важно не унывать. Проблемы с бензином когда-нибудь решатся, а пока можно взглянуть на них с иронией.
Такие картинки можно смело отправлять автомобилистам, которые стоят в очередях на заправках, с подписью: «Ты всегда можешь выбрать другой транспорт».