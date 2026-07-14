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АЗС в Ленобласти начали заправлять в канистры по 10 литров бензина

Заправки выдают топливо в небольшие канистры при соблюдении двух условий.

Жители Ленинградской области могут заправлять в канистры по 10 литров топлива на автозаправочных станциях. Об этом заявил в беседе с ТАСС глава комитета информационной политики, пресс-секретарь губернатора региона Никита Донцов.

Он указал параметры заправки: базовый лимит — 10 литров на одну канистру, повышенный лимит — отдельные торговые сети в инициативном порядке готовы заливать до 20 литров. При этом водители должны использовать только гостовские канистры, предназначенные для хранения ГСМ.

Донцов отметил, что возможность отпускать топливо в тару появилась после того, как экономический блок областного правительства обратился к нефтяным компаниям. Инициативу подготовили в ответ на просьбы местных жителей, которым используют бензин для садовой техники.