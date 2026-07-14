Ненадлежащая уборка пассажирских платформ заинтересовала нижегородскую транспортную прокуратуру

Известно, что ОАО «РЖД» заключило с коммерческой организацией контракт на уборку платформ и подходов к ним от снега и наледи. Однако в зимой 2026 года в Нижегородской области подрядчик не выполнял надлежащим образом свои обязательства по контракту, что привело к нарушение прав пассажиров на качественные услуги перевозки.