Ненадлежащая уборка пассажирских платформ заинтересовала нижегородскую транспортную прокуратуру

Нижегородская транспортная прокуратура оштрафовала ответственных лиц за ненадлежащую уборку пассажирских платформ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства в своем МАКС-канале.
Известно, что ОАО «РЖД» заключило с коммерческой организацией контракт на уборку платформ и подходов к ним от снега и наледи. Однако в зимой 2026 года в Нижегородской области подрядчик не выполнял надлежащим образом свои обязательства по контракту, что привело к нарушение прав пассажиров на качественные услуги перевозки.
«Прокуратура внесла представления руководителям Горьковской дирекции пассажирских обустройств (структурное подразделение ОАО “РЖД”) и подрядной организации, потребовала принять меры по недопущению таких нарушений в дальнейшем», — говорится в сообщении.
Должностные и юридические лица привлечены к административной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации сооружений и транспорта и оштрафованы на сумму более 1,1 млн рублей.
Напомним, что в Нижнем Новгороде суд взыскал с предпринимателя более 13 млн рублей по иску транспортной прокуратуры.