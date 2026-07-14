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В Челябинске выселяют родителей и детей Юревича

В Центральный райсуд Челябинска поступили два иска. Они касаются требования выселить родственников экс-губернатора Михаила Юревича из жилья. Возможно, речь идёт о квартирах экс-главы региона, которые ранее были национализированы.

Источник: Freepik

В первом иске ответчиками значатся родители экс-губернатора Валерий Михайлович и Наталья Евгеньевна, во втором — дети Александр Михайлович и Анастасия Михайловна. Оба документа поступили 3 июля, 6 числа переданы судье. Дат рассмотрения пока нет.

Ранее суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия «Макфа» и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба находятся в международном розыске по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности. Также суд передал государству и Министерству обороны России 63 квартиры Михаила Юревича, его родственников и Вадима Белоусова.

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