В Челябинске выселяют родителей и детей Юревича

Ранее суд в Челябинске удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии активов предприятия «Макфа» и связанных с ним компаний, бенефициарами которых ведомство считает Михаила Юревича и экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Оба находятся в международном розыске по обвинению в совершении преступлений коррупционной направленности. Также суд передал государству и Министерству обороны России 63 квартиры Михаила Юревича, его родственников и Вадима Белоусова.