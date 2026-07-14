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В Калининграде демонтаж лежачих полицейских избавил от пробок одну из магистралей

Неровности на этой улице появились после многочисленных ДТП.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде на улице Дзержинского демонтировали лежачие полицейские. Движение на проблемном участке стало быстрее, рассказали «Клопс» водители.

Александр ехал по Дзержинского на такси и не сразу понял, как удалось проскочить её без привычной пробки: «Оглянулся — уже едем по второй эстакаде. Хотя обычно за эти десять минут в пути ещё толкались в районе рынка».

Пробки на Дзержинского стали одной из главных дорожных тем прошлой осени. Водители жаловались, что после появления искусственных неровностей поток начал тормозить не только в часы пик, но и в обычное время. По словам автомобилистов, на улице и без того сложно разогнаться, а лежачие полицейские дополнительно замедляли движение.

В октябре глава администрации Калининграда Елена Дятлова заявила, что демонтировать неровности не планируют. Она объясняла это аварийностью: по данным ГАИ, только на одном участке Дзержинского с марта по октябрь произошло три ДТП с пострадавшими. Аварии «с железом» даже не считали.

Тогда в мэрии говорили, что глобально проблему могут решить новая очередь Восточной эстакады и расширение въездных магистралей. Среди локальных мер называли заездные карманы для автобусов и перенастройку светофоров.

Транспортные специалисты, однако, предупреждали: такие меры не всегда помогают бороться с пробками. Чем медленнее ходит общественный транспорт, тем больше людей пересаживается на личные машины, а поток становится ещё плотнее.

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