В Калининграде демонтаж лежачих полицейских избавил от пробок одну из магистралей

Пробки на Дзержинского стали одной из главных дорожных тем прошлой осени. Водители жаловались, что после появления искусственных неровностей поток начал тормозить не только в часы пик, но и в обычное время. По словам автомобилистов, на улице и без того сложно разогнаться, а лежачие полицейские дополнительно замедляли движение.