Почти две тысячи деревьев и кустарников высадят на центральных улицах Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается благоустройство исторического центра города. В рамках работ по озеленению на трех центральных улицах планируется высадить почти 2000 зеленых насаждений.
Работы уже стартовали. На подготовленных участках улиц Кирова и Диктатуры Пролетариата специалисты высадили около 60 растений. Среди них — яблони и спиреи. Теперь основное внимание уделят уходу за молодыми насаждениями.
Обновление центральной части Красноярска ведется в рамках подготовки к празднованию 400-летия города, напомнил глава города. В этом году из 15 запланированных поперечных улиц благоустройство завершат на семи.