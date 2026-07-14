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Почти две тысячи деревьев и кустарников высадят на центральных улицах Красноярска

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается благоустройство исторического центра города. В рамках работ по озеленению на трех центральных улицах планируется высадить почти 2000 зеленых насаждений.

Источник: НИА Красноярск

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске продолжается благоустройство исторического центра города. В рамках работ по озеленению на трех центральных улицах планируется высадить почти 2000 зеленых насаждений.

Работы уже стартовали. На подготовленных участках улиц Кирова и Диктатуры Пролетариата специалисты высадили около 60 растений. Среди них — яблони и спиреи. Теперь основное внимание уделят уходу за молодыми насаждениями.

Обновление центральной части Красноярска ведется в рамках подготовки к празднованию 400-летия города, напомнил глава города. В этом году из 15 запланированных поперечных улиц благоустройство завершат на семи.