Продукты и воду жителям затопленного села в Прикамье доставляют на лодке

В зоне подтопления в Лысьвенском округе развернули адресную помощь. Местный предприниматель бесплатно доставляет жителям воду и продукты на лодке. Заявки принимаются заранее, чтобы закрыть все потребности. Параллельно организован подвоз продуктов из Лысьвы — три газели направляются в село Кын для заполнения магазинов. Торговые точки смогут возобновить работу после того, как получат свежие товары.