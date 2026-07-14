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Продукты и воду жителям затопленного села в Прикамье доставляют на лодке

Заявки принимаются заранее, чтобы закрыть все потребности.

Продукты и воду жителям затопленного села Кын доставляют на лодке, рассказали сайту perm.aif.ru в администрации Лысьвенского округа.

В зоне подтопления в Лысьвенском округе развернули адресную помощь. Местный предприниматель бесплатно доставляет жителям воду и продукты на лодке. Заявки принимаются заранее, чтобы закрыть все потребности. Параллельно организован подвоз продуктов из Лысьвы — три газели направляются в село Кын для заполнения магазинов. Торговые точки смогут возобновить работу после того, как получат свежие товары.

Ранее сайт perm.aif.ru писал о том, что в селе восстанавливают дорожное полотно.