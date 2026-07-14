Адвокат в Бородине обещал заключенному «комфортную камеру» за 1 млн рублей, но сам попал под суд

Как рассказали в прокуратуре, в апреле 2026 года адвокат вступил в дело по назначению и стал защищать находившегося под стражей жителя Бородина. Во время беседы подзащитный признался, что боится не самого уголовного дела, а того, как к нему будут относиться в СИЗО и затем в колонии.