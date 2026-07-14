Адвокат в Бородине обещал заключенному «комфортную камеру» за 1 млн рублей, но сам попал под суд

В городе Бородино перед судом предстанет 74-летний адвокат Красноярской краевой коллегии, который пытался заработать на страхе подзащитного перед тюрьмой. Следствие считает, что он пообещал заключенному «комфортные условия содержания» за миллион рублей, планируя оставить деньги себе.
Как рассказали в прокуратуре, в апреле 2026 года адвокат вступил в дело по назначению и стал защищать находившегося под стражей жителя Бородина. Во время беседы подзащитный признался, что боится не самого уголовного дела, а того, как к нему будут относиться в СИЗО и затем в колонии.
Адвокат убедил мужчину, что за 1 млн рублей через свои связи сможет обеспечить ему отдельную камеру, покровительство сотрудников и отсутствие конфликтов с сокамерниками. Те же обещания он повторил матери доверителя, утверждая, что деньги якобы пойдут должностным лицам ФСИН. Для убедительности он даже заключил соглашение об оказании юридической помощи на эту сумму.
Женщина начала искать деньги, но вскоре обратилась в УФСБ России по краю. Во время оперативного эксперимента она передала адвокату пакет с муляжом денег — после этого его задержали.
В ходе следствия адвокат признал вину и пояснил, что никаких договоренностей с сотрудниками ФСИН у него не было, деньги он планировал оставить себе. Прокуратура утвердила обвинение по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество в крупном размере». Дело рассмотрит Бородинский городской суд.
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