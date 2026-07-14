В Калининградской области начали предоставлять «Подарок новорожденному» на основании электронного сертификата

Сертификат (10 тысяч рублей) можно направить на покупку товаров (список здесь), средств ухода и продуктов питания для новорожденных. Его принимают «Детский мир», продуктовая розничная компания Х5, скоро присоединятся «Вайлдберриз» и «Озон». Для большинства граждан сертификат оформляется без заявления и привязывается к номеру банковской карты «Мир».