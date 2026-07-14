Сотрудника воронежского концерна «Созвездие» оштрафовали за мошенничество

Суд установил, что в 2022—2023 годах Осипов, занимая должность мастера цеха «Созвездия», вносил в специальную программу предприятия заведомо недостоверные сведения об отработанных нормо-часах подчиненных ему сотрудников. На основании этих данных им необоснованно начислялась повышенная заработная плата, часть которой они передавали Осипову. Таким образом он похитил 447,8 тыс. руб., которыми распорядился по собственному усмотрению. По иску прокурора с осужденного взыскана вся сумма ущерба.